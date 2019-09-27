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Kültür Sanat

Hasankeyf Höyük'te kazı çalışmaları tamamlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında yürütülen Hasankeyf Höyük'teki kazılar tamamlandı.

Selman Tür   | 27.09.2019
Hasankeyf Höyük'te kazı çalışmaları tamamlandı

Batman

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında yürütülen Hasankeyf Höyük'teki kazılar tamamlandı.

Vali Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, kazı çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Höyük ve Kalesi'nin turizme kazandırılması için yürütülecek çalışmaları yerinde inceledi.

Kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Şahin, baraj gölü altında kalacak kazı alanının koruma altına alınacağını belirterek, "M.Ö. 9 bin 500'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen Hasankeyf Höyük'te kazı çalışmaları tamamlandı. Yüklenici firma yetkilileri, baraj gölü altında kalacak Hasankeyf Höyük kazı alanının sudan etkilenmemesi için gerekli koruma çalışmalarına en kısa zamanda başlayacak." dedi.

Hasankeyf Kalesi turizme kazandırılacak

Daha sonra Hasankeyf Kalesi'ni gezen Şahin, tarihi kalenin turizme kazandırılması kapsamında Roma Çarşısı, trekking rotaları ve Tarihi Su Kanalları gibi alanların düzenlenmesi için hazırlanan projelerin bir bir hayata geçirileceğini söyledi.

Şahin, Hasankeyf'te yeni bir yaşamın kurulması için tüm paydaş kurumların birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

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