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Kültür Sanat

Hakkari'nin tarihi 'Kent Arşivi Müzesi' ile gelecek nesillere aktarılacak

Hakkari'de 1700-1701 yıllarında inşa edilen Meydan Medresesi'nde oluşturulacak Kent Arşivi Müzesi ile kentin yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, hem turistlere tanıtılacak hem de geleceğe taşınacak.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 13.06.2020
Hakkari'nin tarihi 'Kent Arşivi Müzesi' ile gelecek nesillere aktarılacak Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu / AA

Hakkari

Hakkari'nin yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, Meydan Medresesi'nde oluşturulacak "Kent Arşiv Müzesi" ile hem gelecek nesillere aktarılacak hem de yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

Hakkari Üniversitesi, 1700-1701 yıllarında dönemin Hakkari bölge yöneticisi İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından inşa edilen Meydan Medresesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Hakkari'nin Turizm Merkezi Meydan Medresesi Projesi"ni hayata geçiren üniversite, önceki yıl Biçer Mahallesi'ndeki medresenin restorasyon ve çevre düzenlemesini tamamladı.

Çalışmaların ardından ziyaretçilere açılan ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan medresede, "Kent Arşivi Müzesi" oluşturulması için çalışma başlatıldı.

İçinde bal mumu heykeller, Hakkari kültürünü ve medreseyi anlatan figürlerin yer alacağı müze ile hem kentin tarihi birikiminin gelecek nesillere aktarılması hem de turizmin canlandırılması hedefleniyor.

"İçerisinde bal mumu heykeller de sergilenecek"

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin birinci etap çalışmaları kapsamında, medresenin restorasyon ve çevre düzenlemesini yaptıklarını söyledi.

Kent turizmine önemli katkı sağlaması beklenen projenin ikinci etabına başladıklarını belirten Adıyaman, "Bu etapta kitap kafe, çalışma alanımız, kent kütüphanemiz ve etnografik müzemiz hizmete girecek. Bilindiği üzere ilimizde bir müze yoktu. Meydan Medresesi'nde kurulacak Hakkari Kent Arşivi ve Etnoğrafya Müzesi ile müze ihtiyacımız giderilecek. Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı." dedi.

Adıyaman, Hakkari'nin yüzyıllar öncesine dayanan tarihi bir hafızası olduğunu, bunun yok olmadan gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Müze sayesinde bu hafızanın gelecek nesillere aktarılacağını ifade eden Adıyaman, "Müzede Hakkari ve alimlerine ait bütün eserler ile Osmanlı arşiv belgeleri araştırmacı ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. İç tarafında bal mumu heykellerle, kent kültürü ile medreseyi anlatan sembolik figürler oluşturulacak." diye konuştu.

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