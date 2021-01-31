Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı cadde ve meydanlar - KIZILAY
logo
Kültür Sanat

Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesi e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik için bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesine e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 31.01.2021
Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesi e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma ile fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, tuval, obje gibi üretimlerin değerlendirilmesi, desteklenmesi, keşfedilmesi, yenilikçi üretimlerin artırılmasının teşvik edilmesi ve bu eserlerin geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözünü konu alan Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması için başvurular 9 Ağustos-6 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

Gençlerin güncel sanatın karakterini yansıtan, deneysel, sorgulayıcı, belgeleyici tavrına ilişkin örneklerini gözlemlemenin mümkün olacağı yarışma kapsamında 5 adet 15 bin lira Başarı Ödülü, 5 adet 7 bin 500 lira Mansiyon Ödülü ve 30 adet 1500 lira Sergileme Ödülü verilecek.

Yarışmaya ilişkin şartname e-Devlet bağlantılı "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" internet adresinde bugün itibarıyla erişime açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak
Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesi e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesi e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Türk mutfağı ve gastronomi rotaları GoTurkey sitesinde tanıtılmaya başlandı

Milli arkeoloji enstitüsünün hazırlık çalışmaları tamamlandı

Milli arkeoloji enstitüsünün hazırlık çalışmaları tamamlandı
32. Ankara Film Festivali 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

32. Ankara Film Festivali 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Türkiye kültürel mirasını korumak için ABD ile iş birliği yapacak

Türkiye kültürel mirasını korumak için ABD ile iş birliği yapacak