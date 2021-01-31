Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesi e-Devlet üzerinden erişime açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik için bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesine e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma ile fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, tuval, obje gibi üretimlerin değerlendirilmesi, desteklenmesi, keşfedilmesi, yenilikçi üretimlerin artırılmasının teşvik edilmesi ve bu eserlerin geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.
Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözünü konu alan Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması için başvurular 9 Ağustos-6 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.
Gençlerin güncel sanatın karakterini yansıtan, deneysel, sorgulayıcı, belgeleyici tavrına ilişkin örneklerini gözlemlemenin mümkün olacağı yarışma kapsamında 5 adet 15 bin lira Başarı Ödülü, 5 adet 7 bin 500 lira Mansiyon Ödülü ve 30 adet 1500 lira Sergileme Ödülü verilecek.
Yarışmaya ilişkin şartname e-Devlet bağlantılı "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" internet adresinde bugün itibarıyla erişime açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.