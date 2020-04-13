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Kültür Sanat

Grup Yürüyüş evde çaldı, evde söyledi

Grup Yürüyüş, #EvdeKal adında bir eser yayınladı.

Fatih Türkyılmaz   | 13.04.2020
Grup Yürüyüş evde çaldı, evde söyledi

İstanbul

Grup Yürüyüş tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını konusunda farkındalık oluşturmak isteyen grup, evlerde geçirilen değerli vaktin farklı şekillerde değerlendirilebileceğini de göstermeye çalıştı.

Ekip üyelerinin tüm performanslarını kendi evlerinde sergiledikleri #EvdeKal eserinde gitar, bağlama, cura, keman, viyola, bongo, zil, shaker, ney ve klavye gibi pek çok çalgı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyesi Mehmet Ali Aslan, bu süreçte doğal olarak canlı performans sergileyemediklerini fakat sosyal mecralar üzerinden çeşitli yollarla dinleyicilerine ulaştıklarını belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde insanlar evlerinde kaldıkları süreyi artırmak zorunda kaldılar. Fakat bu sürede atıl kalmamız gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#EvdeKal isimli eserde de bu konuyu işlediklerini aktaran Aslan, şarkı sözlerinde "Vakit bu, çok kıymetli/Okumalı düşünmeli" ifadelerinin yer aldığını bildirdi.

Öte yandan YouTube, Instagram gibi sosyal medya mecralarından canlı konserler veren Grup Yürüyüş'ün bir sonraki canlı performansı bugün saat 22.00'de yapılacak.

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