Grammy Ödül Töreni Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi.
Ankara
Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.
Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.