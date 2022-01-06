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Kültür

Grammy Ödül Töreni Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi

ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi.

Emel Öz   | 06.01.2022
Grammy Ödül Töreni Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi

Ankara

Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.

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