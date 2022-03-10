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Kültür

Google, Timbuktu'daki 40 binden fazla el yazması eseri dijitalleştirdi

Google, Mali'nin tarihi Timbuktu kentindeki el yazması 40 binden fazla eseri dijitale dönüştürerek kullanıma açtı.

Fatma Esma Arslan   | 10.03.2022
Google, Timbuktu'daki 40 binden fazla el yazması eseri dijitalleştirdi

Dakar

Google'ın kültür platformu Google Art&Culture, Mali ve Timbuktu'daki kültürel mirasın dijitalleştirilmesine ilişkin başlatılan Mali Magic isimli dijital kütüphane projesini hizmete sundu.

"artsandculture.google.com" adresinden ulaşılabilen kütüphanede, Timbuktu'daki kütüphanelerde bulunan ve dijitalleştirilen 40 binden fazla el yazması eser, 9 kültürel miras alanının sokak görüntüleri ve 3D modelleri sergileniyor.

Kütüphanede, dünyanın en büyük kerpiç camisi olmasının yanında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Djenne Ulu Cami de 3D sanal turla gezilebiliyor.

Malili sanatçıların çağdaş sanat eserlerinin de yer bulunduğu kütüphanede Mali kültürüne ait müzikler de dinlenebiliyor.

Sahra Çölü'nün güney ucunda bulunan ve 15. yüzyılda İslam kültürünün merkezlerinden biri kabul edilen Timbuktu, 2012'de bölgedeki aşırı örgütlerin hedefi olmuş ve kentteki el yazması eserlerin ateşe verildiği iddia edilmişti.

Saldırının ardından 390 bin eserin terörist gruplar gelmeden önce gizlice kentten çıkarıldığı öğrenilmişti.

Google Art&Culture

Google Art&Culture, 80'den fazla ülkeden kültürel miras, hikaye ve bilgiyi 2011'den bu yana dijital şekilde kullanıcılarla buluşturuyor.

Web sitesinin yanı sıra Apple ve Google markette uygulaması da olan platform sayesinde dünyanın dört bir yanındaki kültürel miras alanları ve müzeler de sanal olarak gezilebiliyor.

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