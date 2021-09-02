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Kültür

Gökyüzü gözlem şenlikleri Türksat'ın desteğiyle Diyarbakır'da yapılacak

"2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Türksat'ın iletişim desteğiyle başlıyor.

Arife Yıldız Ünal   | 02.09.2021
Gökyüzü gözlem şenlikleri Türksat'ın desteğiyle Diyarbakır'da yapılacak

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Zerzevan Kalesi'nde 2-4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla 2019'dan bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında gök bilimle ilgili birçok atölye ve çadır kuruldu.

Etkinlik, Türksat'ın tahsis ettiği frekanslarla dünyaya duyurulacak.

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