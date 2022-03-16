Dolar
14.66
Euro
16.12
Altın
1,919.56
ETH/USDT
2,677.00
BTC/USDT
40,275.00
BIST 100
2,094.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

'Gladyatörler Kenti' Stratonikeia'da kazı çalışmaları YİKOB desteğiyle sürüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Gladyatörler Kenti olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle devam ediyor.

Sabri Kesen   | 16.03.2022
'Gladyatörler Kenti' Stratonikeia'da kazı çalışmaları YİKOB desteğiyle sürüyor

Muğla

Antik dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapı ile kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden birisi olarak dikkat çeken Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında ekip tarafından yürütülüyor.

Kazı ve restorasyon çalışmalarından önemli bir grubunu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait köy meydanı ve içindeki yapılar oluşturuyor.

Daha önceki çalışmalarda köy meydanındaki Menteşe Beyliği döneminden Selçuk Hamamı, Şaban Ağa Cami ve Ali Aydın Evi'nin restorasyonu yapılmıştı.

Muğla Valiliği YİKOB desteği ile restorasyonu yapılan yapılar arasına Semerci Ömer Evi ve Celal Çavuş'un kahvesi de yer alıyor.

Antik kentte son yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırma sistemi ile köy meydanındaki tarihi yapılar, kente gelen ziyaretçilerin en çok beğendiği noktalardan biri oldu. Özellikle ışıklandırmalar ile köy meydanı, gündüz olduğu gibi gece de ayrı bir görünüme kavuştu.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait olan Celal Çavuş'un kahvesi de restorasyon sonrasında köy meydanında kente gelen ziyaretçilere hizmet vermeye başlayacak.

Ziyaretçiler tarihi çınar ağaçlarının altındaki tarihi köy meydanında oturup, tarihi kahvelerde yapılan çaylardan içebilecek.

Osmanlı döneminden, üzerindeki kitabesine göre 1876 yılında yapıldığı bilinen, en eski yapılarından birisi olan Abdullah ve Celal Eskişar Evi'nin kamulaştırılması gerçekleştirilen bölümünde kazı ekibi tarafından temizlik çalışmaları başladı.

Arkeolojik kazıların dışında kamulaştırmalar, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma konusunda gerekli desteklerin Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

'Gladyatörler Kenti' Stratonikeia'da kazı çalışmaları YİKOB desteğiyle sürüyor

'Gladyatörler Kenti' Stratonikeia'da kazı çalışmaları YİKOB desteğiyle sürüyor

Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu

Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi

Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor

Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor
Muğla'da üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler sektör haline geliyor

Muğla'da üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler sektör haline geliyor
'Akrep Nalan' son yolculuğuna uğurlandı

'Akrep Nalan' son yolculuğuna uğurlandı