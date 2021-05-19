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Kültür Sanat

Genç sinemacı Emine Yüksel Türkmen, Filistin'e 'Capital Of Paletina' animasyon filmiyle destek verdi

Fidan Sanat Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi öğrencileri hazırladıkları kısa filmlerle Filistin halkına destek vermeye devam ediyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 19.05.2021
Genç sinemacı Emine Yüksel Türkmen, Filistin'e 'Capital Of Paletina' animasyon filmiyle destek verdi

İstanbul

Medya ve iletişim bölümü öğrencisi, genç sinemacı Emine Yüksel Türkmen'in "Capital Of Paletina" adlı animasyon filmi paylaşıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medyadan ilgiyle izlenildi.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır akademide eğitim aldığını dile getirerek, "Hepimizin ortak derdi Kudüs adına bir taş da ben atmak istedim. Gençler olarak ilgimizin yüksek olduğu sinema ve görsel sanatlar alanındaki heyecanımızı mazlumların sesini duyurmak ve farkındalık oluşturmak konusunda çok önemsiyorum." dedi.

Filmi, tam kapanma dönemindeyken 5 gün gibi kısa bir sürede hazırladığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"2 bin 70 kareden oluşan 'Capital Of Paletina' animasyonunun bilgisayarımda 11 saat boyunca kaydolması bekledim. Kendi imkanlarımla oluşturduğum bu projenin ileriki dönemlerde HBS Sinema akademisinde açılacak olan animasyon atölyesinde, benim gibi bu alanda istekli olan öğrenciler ile tanışacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Bende bir taş vardı attım, elinde taşı olan tüm gençleri de bir taş atmaya davet ediyorum."

Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi öğrencilerinden Zeynep Hilal Demirci de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Twitter hesabından 13 Mayıs'ta "gerçeği paylaşın" ifadesiyle paylaştığı görüntülere karşılık, hazırladığı kısa videoyla bir milyonun üzerinde izleyiciye ulaşmıştı.

Video, aynı zamanda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra binlerce kez sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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