Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. Semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.
Çanakkale
Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğinde Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen sema gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ile söyleşi yapıldı.
Mevlevilik ve sema törenleri hakkında bilgiler verilen söyleşide, Mesnevi okumaları gerçekleştirildi.
Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.