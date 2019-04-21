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Kültür Sanat

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. Semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

Sergen Sezgin   | 21.04.2019
Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

Çanakkale

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. 

Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğinde Gelibolu Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen sema gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ile söyleşi yapıldı.

Mevlevilik ve sema törenleri hakkında bilgiler verilen söyleşide, Mesnevi okumaları gerçekleştirildi.

Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

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