'Fuat Sezgin Yılı' etkinliklerini KKÜ organize edecek

KIRIKKALE

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında yapılacak etkinlikler için Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında protokol imzalandı.

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, KKÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İslam bilim tarihiyle ilgili mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Bir bilim insanının, akademisyenin, hocanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın hayatından alınması gereken çok büyük derslerin olduğunu aktaran Erdoğan, "İnşallah bunları da vakıf olarak gelecek nesillere nasıl aktaracağımızın üzerinde durmak gerekiyor. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bugünkü toplantılarla 2019 yılının bu anlamda iyi değerlendirilmesine vesile oluruz. Bugün ahirete uğurlayacağımız şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Fuat Sezgin hocamızı da rahmetle anıyorum." diye konuştu.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, ilgili genelge ile İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak etkinliklere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü desteğin verilmesinin istendiğini ifade etti.

Bu kapsamda, 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de yapılacak etkinliklerin, KKÜ ve İBTAV tarafından koordineli bir şekilde yürütüleceğini anlatan Aslan, "2019 yılı boyunca, 7 bölgede, 7 üniversitede, 7 valilik ve belediyede olmak üzere toplam 21 ilde ve yurt dışında farklı etkinlikler düzenlenecektir. Bu bağlamda, KKÜ'de Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve merkez çalışmalarına başlamıştır." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aslan ve İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya tarafından protokol imzalandı.

İmza törenine Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile diğer ilgililer katıldı.

Muhabir: Fatih Gökmen