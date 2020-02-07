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Kültür Sanat

Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri başkentte sergileniyor

Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri, CerModern'de sergilenmeye başlandı.

Buket Güven   | 07.02.2020
Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri başkentte sergileniyor Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserleri başkentte sergileniyor

Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius ve Enki Bilal'in eserleri ile Ali Kotan ve Selim İleri'nin ortak çalışmasıyla ortaya koyduğu eserler, CerModern'de sergilenmeye başlandı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )

Koleksiyonun sahibi Murat Cem Şerbetçi, Enki Bilal ve Moebius'un 150 parça eserinin sergide sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi. 

İstanbul'da daha önce benzer bir organizasyon yapıldığını belirten Şerbetçi, bunun ise Türkiye'de Enki Bilal ve Moebius'un en fazla eserinin bir araya geldiği ilk sergi olduğunu kaydetti.

Sergide serigrafi, heykel, resim ve saat tasarımlarının yer aldığını anlatan Şerbetçi, serginin 19 Nisan'a kadar gezilebileceğini bildirdi.

Selim İleri ile Ali Kotan'dan "Gece Sirenleri" sergisi

CerModern'de ayrıca Ali Kotan ile Selim İleri'nin ortak çalışmasıyla ortaya koyduğu eserler, "Gece Sirenleri" temasıyla sergilenmeye başlandı.

Kotan, kendisinin Selim İleri'nin metinlerinden, İleri'nin de kendisinin resimlerinden ilham alarak ortak hazırladıkları eserlerin sergilendiğini söyledi.

Sergide 85 eserin yer aldığını belirten Kotan, kendisinin Ankara'da, İleri'nin de İstanbul'da yaşadığını, bu serginin farklı şehirlerde hazırlandığını kaydetti.

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