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Kültür

Filistinli sanatçıların Kudüs konulu seramik çalışmalarının yer aldığı sergi Doğu Kudüs'te ziyarete açıldı

Filistinli sanatçıların işgal altındaki Doğu Kudüs’ün sembollerini seramiğe işlediği eserlerin sergisi yoğun ilgi gördü.

Esat Fırat, Mustafa Deveci   | 20.09.2021
Filistinli sanatçıların Kudüs konulu seramik çalışmalarının yer aldığı sergi Doğu Kudüs'te ziyarete açıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi, Filistin Kültür Merkezi ve Avrupa Birliği’nin (AB) katkılarıyla hazırlanan sergiye, Doğu Kudüs’te yer alan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistinli ünlü sanatçı ve heykeltıraş Süleyman Mansur ile çok sayıda davetli katıldı.

Mescid-i Aksa’da yer alan Kubbetu’s Sahra ile Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı başta olmak üzere Filistinli sanatçıların işlediği seramik eserler ziyaretçilerin beğenisi kazandı.

Büyükelçi Demirer, sergide AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikte Filistin halkıyla buluştuk.” dedi.

Kudüs’ün işgal nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ve etkinlikle ise Kudüs’te olması gereken ortamı bulabildiklerini vurgulayan Demirer, “Burada Filistin’in ve Kudüs’ün kültürünü yansıtabilecek herkes bir arada. Aslında Kudüs her gün böyle olmalı.” ifadelerini kullandı.

Demirer, bu serginin işgali bir nebze de olsa unutturduğunun altını çizerek, “Burc Lak-Lak Derneği'nin genç sanatçılarının hazırladığı, emekleriyle ürettiği seramikler bugün Türk Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Bu, buradaki Filistin halkının neleri yapabileceğini, neleri özlediğini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Filistinli ünlü sanatçı Mansur ise, Burc Lak-Lak Derneği'nin büyük bir özveriyle daha önce gerçekleştirdiği atölyenin sanatçılarının bu eserleri hazırladığına dikkati çekerek, “Bildiğiniz üzere seramik işleme bir Filistin-İslam kültür mirasıdır ve bu seramik işleme tekniğini de Osmanlılar 200-300 yıl önce buraya getirmişlerdir.” dedi.

Mansur, bu sergiye ev sahipliği yapmasından ötürü de Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ne teşekkürlerini sunarak, bunun çok özel bir jest olduğunu vurguladı.

Kudüs’ün bu tür sanat ve kültür etkinliklerine “susamış” olduğuna dikkati çeken Mansur, “İşte gördüğünüz gibi çok yoğun bir ilgi var. İnsanlar sevinçle karşılıyor bu etkinliği ve herkes sanat eserlerini beğeniyle takip ediyor.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sergi 25 Eylül’e kadar Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin sanat galerisinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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