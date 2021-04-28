Euro
9.88
Dolar
8.19
BIST 100
1,389.74
Altın
1,767.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı'nda geçmişin izleri geleceğe taşınacak

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve otağını kurdurduğu alan olan Hünkar Çayırı, cazibe merkezi haline getirilecek.

Şengül Azbay   | 28.04.2021
Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı'nda geçmişin izleri geleceğe taşınacak

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi'nde yaklaşık 155 dönümlük alanda yer alan Hünkar Çayırı'na yapılacak proje kapsamında, müze içerik projesinin konsepti ile örtüşecek bir mimari yaklaşım sergilenecek.

Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmed Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.

Mevcutta yer alan namazgah ve çeşme yapılarının restore edileceği proje kapsamında çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde rekreasyon alanları bulunacak.

Hünkar Çayırı'nın, tarihi önemine uygun bir alan haline getirilmesi sağlanacak proje kapsamında, Kocaeli ve Gebze'nin bilinirliğini artıracak kültür ve eğlence alanları oluşturulacak.

Proje sayesinde Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıkları, şimdiki ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

Hünkar Çayırı'nın turizme kazandırılması için hazırlanan projenin ihalesi ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti
Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı riskini yaklaşık yüzde 50 azaltıyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası ve ölü sayısı dünya genelinde en üst seviyede
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı
İçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Benzer haberler

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı'nda geçmişin izleri geleceğe taşınacak

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı'nda geçmişin izleri geleceğe taşınacak

Genç girişimci organik tarıma kazandırdığı atıl arazide 20 kişiye istihdam sağladı

Mimar Sinan'ın Kocaeli'deki eseri ibadete hazır

Osmanlı İmparatorluğu, egemenliği altındaki insanların dilini, dinini, yaşamını serbest bırakmıştır

Osmanlı İmparatorluğu, egemenliği altındaki insanların dilini, dinini, yaşamını serbest bırakmıştır
Ukrayna'da helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firma personeli Kocaeli'de eğitildi

Ukrayna'da helal kesime uygun mezbaha açmak isteyen firma personeli Kocaeli'de eğitildi
"Eski ramazanlar" sosyal medyadan yayınlanan çizim hikayelerle anlatılıyor

"Eski ramazanlar" sosyal medyadan yayınlanan çizim hikayelerle anlatılıyor