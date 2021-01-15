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Fas, Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyle arşivini zenginleştirdi

Fas, Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyi devlet arşivine kattı.

Safiye Karabacak   | 15.01.2021
Fas, Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyle arşivini zenginleştirdi

Rabat

Fas, iki ülke arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyi devlet arşivine kattı.

Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Birliği Yüksek Komiseri Mustafa el-Kesiri, başkent Rabat'ta bir sempozyumda yaptığı konuşmada, tarihi belgelerin Fas Arşiv Kurumu ile iş birliği çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından elde edildiğini söyledi.

"Geçen yıl aralık ayına kadar Türkiye'den 3 bin 292 tarihi belge temin ettik." ifadelerini kullanan Kesiri, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Türkiye ile Fas arasında Eylül 2016'da devlet arşivleri alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Bu kapsamda iki ülke arşivlerinde uygulanan elektronik ve çağdaş teknoloji ile restorasyon uygulamaları konusundaki tecrübelerden karşılıklı yararlanmak amacıyla uzman teatisinde bulunulması öngörülmüştü.

Anlaşma ayrıca, arşiv alanında yayınların değişimi, bu alanda ilmi toplantılar ve sergiler düzenleme imkanı sağlıyor.

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