Dolar
9.70
Euro
11.22
Altın
1,763.89
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,534.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynayacakları maça ilişkin Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

Dünya müziğinin ünlü isimlerinden Hindi Zahra, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

Ahmet Esad Şani   | 03.11.2021
Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

İstanbul

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, festival kapsamında 11 Kasım'da AKM'de vereceği konserde, "Homeland" ile "Homemade" albümlerinden şarkılar seslendirecek.

"Beautiful Tango" ile müzik listelerindeki yerini alan şarkıcı, Berberi halk ezgilerinden bugüne uzanan müzikal hazinesindeki şarkıları, masalsı yorumuyla dinleyicilerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 11-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanıyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a çıktı
İngiltere'de yüksek Kovid-19 vakaları nedeniyle kışın zor geçebileceği uyarısı yapıldı
Fransa'da Kovid-19 vakaları son bir haftada yüzde 20 arttı
Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

Grammy ödüllü Chris Botti, AKM'de müzikseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de 13 yıl aranın ardından konser verdi

GÖRÜŞ - AKM: Kent hafızası ve kültürel devamlılığın sembolü

GÖRÜŞ - AKM: Kent hafızası ve kültürel devamlılığın sembolü
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor
Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya geldi

Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya geldi