Farsçaya çevrilen Türk öyküleri seçkisi İran'da yayımlandı
İran'ın başkenti Tahran'daki Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe dersleri alan 16 kursiyer, 27 Türk yazardan 31 öyküyü Farsçaya kazandırdı.
Tahran
Ünlü Türk yazarların 31 öyküsünün yer aldığı "Çağdaş Türk Öykü Seçkisi" kitabı, Tahran Milli Kütüphane içindeki şiir ve edebiyat evinde düzenlenen törenle tanıtıldı.
Tahran Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen 16 İranlı kursiyerin Farsçaya çevirdiği öykülerden oluşan kitap, Tahran'daki Setak Yayınevi tarafından yayımlandı.
Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yegin ve yayınevi yetkilileri, düzenlenen programda öyküleri çeviren kursiyerlere hediyeler takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.