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Kültür Sanat

Eskişehir Şehir Tiyatroları 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 20 yılda 150'den fazla farklı oyun, 5 binden fazla temsil ile 1 milyon 500 binden fazla seyirciye ulaştığı bildirildi.

Emrah Yaşar   | 28.03.2021
Eskişehir Şehir Tiyatroları 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı

Eskisehir

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Şehir Tiyatrolarının hazırladığı 4 bölümden oluşan "Bitmez Bu Oyunlar" belgeselinin Youtube'da paylaşıldığı bildirildi.

Şehir Tiyatrolarının 20 yıllık tarihinde 150'den fazla farklı oyun, 5 binden fazla temsil ile 1 milyon 500 bini aşkın seyirciye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Şehir Tiyatroları, 20 yıllık süreci belgesel haline getirdi. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Büyükşehir Belediyesinin ve Şehir Tiyatrolarının Youtube hesaplarında yayınlanan belgesel, sanatseverlerden de büyük ilgi gördü. Eskişehir'de tiyatronun dününü ve bugününü sanatçıların ağzından sanatseverlere aktaran belgeselde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yer alıyor."

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Büyükerşen, insanların birlikte güldüğü, birlikte ağladığı ve birlikte düşündüğü tiyatro salonlarının Türkiye'de dolup taşması, tiyatro sanatının ve sanatçılarının hak ettiği değeri görmesini umut ettiğini bildirdi.

Büyükerşen, 20 yıldır Eskişehir'deki vatandaşlara tiyatro sanatını sevdiren, birbirinden güzel ve düşündürücü oyunlarıyla her yıl 10 binlerce seyirciye karşı sahne alan Şehir Tiyatroları ekibine teşekkür etti.​​​​​​​

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