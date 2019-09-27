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Kültür Sanat

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anılıyor

Fen ve din ilimlerini bir arada buluşturan büyük İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 316'ncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Yunus Hocaoğlu   | 27.09.2019
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anılıyor

Erzurum

Fen ve din ilimlerini bir arada buluşturan büyük İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 316'ncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince (ERİHDER) düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, Erzurum'da çok büyük manevi önderlerin yaşadığını söyledi.

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de büyük alimlerden biri olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Küçük yaşlarda annesi ve babasını kaybediyor ve daha sonra kendini eğitime veriyor. İstanbul'a giderek Sultan 1. Mahmut ile de görüşen İbrahim Hakkı Hazretleri, yeniden Erzurum'a dönüyor. Dini ve bilimsel konularda hem okudu hem de yazdı. Marifetname adeta ansiklopedi gibi değerlendiriliyor. Yazı dili de yalın bir Türkçe, aslında Arapça ve Farsça eserleri de mevcuttur. Bizler manevi önderlerimizle gurur duyuyoruz. Nenehatun, Alvarlı Efe, İbrahim Hakkı gibileri bizim aydınlığımız."

Memiş, manevi önderlerden alınan güçle vatandaşlara hizmet ettiklerini belirterek, bu hizmetleri yaparken devlet desteğiyle kentin her yerini hizmetlerle kavuşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kur'anı Kerim okunan anma programında, gazel dinletisi ve semazen gösterileri sunuldu.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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