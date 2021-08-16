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Kültür

'Engelsiz Filmler Festivali'nde 9 animasyon filmi minik izleyicilerle buluşacak

Bu yıl 11-17 Ekim'de dokuzuncusu düzenlenecek "Engelsiz Filmler Festivali"nde minik sinemaseverler için seçki hazırlandı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 16.08.2021
'Engelsiz Filmler Festivali'nde 9 animasyon filmi minik izleyicilerle buluşacak

İstanbul

Toplam 9 animasyon filmin yer aldığı festivalin "Çocuklar İçin" seçkisi, minik izleyicilere film izleme alışkanlığı ve sinema kültürü kazandırmayı amaçlıyor.

Seçkide Christoph Sarow'un, Tom ve kuzeni Matthias'ın yazı geçirdikleri çiftlikte üstlendikleri görevler ve Tom'un yaşadığı büyüme yolculuğunu anlatan filmi "Blieschow", Yaprak Moralı ve Are Austnes'nin soğuk bir kış gecesinde yiyecek arayan aç bir tilkinin girdiği çiftlikte başından geçenleri işleyen filmi "Cüce ve Tilki", Henning Backhaus'un Çorap Ingbert'in Viyana'daki bir orkestraya kontrbasçı pozisyonu için başvurmasını konu alan filmi "Dünyanın En İyi Orkestrası", küresel ısınma nedeniyle sürgüne gönderilen iki kutup ayısının yol boyunca boz ayılarla yaşadıkları maceraları anlatan "Göçmenler" filmi gösterilecek.

Ayrıca temizlik düşkünü bir ahtapotun eğlenceli hikayesini işleyen "Mürekkep", Gerd Gockell ve Jesus Perez'in yabancılara karşı hoşgörüye odaklanan filmleri "Siyah Beyaz", ormanda gerçekleşecek yarış için terk edilmiş bir bisikletin parçalarını toplayan hayvanların macerasını perdeye taşıyan "Sonbaharın Son Günü", vahşi doğa ve tropik kuşlarla dolu pastoral bir ada arayan Jeep'in kaçışın mümkün olmadığı turist kapanına düşüşünü anlatan "Turist Kapanı" ve Aliona Baranova'nın küçük bir kızdan sonbahar yaprağı alan bir denizcinin anılarının peşine düşmesine odaklanan "Yaprak" filmi seçki içerisinde izlenebilecek.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen "Engelsiz Filmler Festivali", her sene olduğu gibi bu yıl da tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunacak.

Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin sesli betimleme ve ayrıntılı alt yazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebileceği festival hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.comadresinden" ulaşılabilir.

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