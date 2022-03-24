Dolar
14.82
Euro
16.32
Altın
1,963.89
ETH/USDT
3,112.00
BTC/USDT
44,024.00
BIST 100
2,176.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 24.03.2022
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı, kütüphaneye gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün eşi Şule Öztürk, Kraliyet Kütüphanesi Operasyonel Direktörü Sophie Vandepontseele ile kütüphane içindeki Burgonya Dükleri Koleksiyonu'nun yer aldığı bölümün küratörü Ann Kelders karşıladı.

Kelders, kütüphane gezisi sırasında Erdoğan'a, dönemin en iyi el yazması eserlerinin yer aldığı Burgonya Dükleri Sergisi'ne ilişkin bilgi verdi.

Emine Erdoğan, daha sonra Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı "Nadir Eserler" bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

2. Mahmud'un Belçika'nın tanınması emri

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne, aslı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.

Osmanlı padişahı 2. Mahmud'un el yazısı ile kaleme aldığı emrin yer aldığı belge için Emine Erdoğan'a teşekkür eden kütüphane yetkilileri, belgeyi kütüphanenin en güzide yerinde sergileyeceklerini söyledi.

Sultan 2. Mahmud'un Osmanlı vezirine hitaben kaleme aldığı emirde şu ifadeler yer alıyor:

"Vezirim. Gönderdiğin yazı ve tercüme görülmüş ve konusu malumum olmuştur. Bu meselede bir şeyi tasdik etmek başka, antlaşma yapmak başkadır. Özellikle Belçika hükümetinin tasdik konusu beşinci derecede olduğundan görüşülüp onaylandığı gibi tasdik edildiğine dair bir adet resmi yazı örneği bana gönderilip arz edildikten sonra Belçika elçisine gönderilsin."

Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne ayrıca Emine Erdoğan tarafından Türk Mutfağı kitabı hediye edildi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından bazıları el yazması 70 kitap bağışlandı.

Emine Erdoğan, kütüphanedeki Türkçe el yazma eserlerin sayısının artırılması ve Türk vatandaşların da yararlanabilmesi için Türkçe sesli rehber uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan: Barış idealine giden yolu açmak ancak yumuşak gücün unsurlarıyla mümkün olabilir