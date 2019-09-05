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Kültür Sanat

El Cezire'nin Saraybosna'daki festivalinde 12 belgesel yarışacak

El Cezire Balkanlar tarafından 20-24 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek 2. Uluslararası Belgesel Festivali'nde (AJB DOC) 12 belgesel film yarışacak.

Alma Çekovic,Lejla Bıogradlıja   | 05.09.2019
El Cezire'nin Saraybosna'daki festivalinde 12 belgesel yarışacak

Saraybosna

El Cezire Balkanlar tarafından 20-24 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek 2. Uluslararası Belgesel Festivali'nde (AJB DOC) 12 belgesel film yarışacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festivalde bu yıl 12'si yarışma kategorisindekiler olmak üzere 23 film gösterilecek.

"Değişim" sloganıyla düzenlenecek festivalin basın toplantısında konuşan El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic, geçen yıl yakaladıkları kaliteyi bu yıl da devam ettireceklerini ifade etti.

Festival Müdürü Edhem Foco da festivalin televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsadığını aktararak, "bu yıl ana karakterlerin kadın olarak belirlendiğini ve kadın konularıyla ilgilenen belgesellerin hakim olduğunu" söyledi.

Festival sorumlularından Djani Hasesic ise yarışma kategorisine 21 ülkeden 400 film için başvuru yapıldığını belirterek, festivalin açılışının "For Sama" filmiyle yapılacağını söyledi.

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşıyan festivalde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Genç yetenekler için çeşitli atölye çalışmalarının da yapılacağı festival kapsamında gösterilecek filmler, Saraybosna'daki Cinema City'de izlenebilecek.


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