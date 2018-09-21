El Cezire Balkanlar Belgesel Festivali başladı

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Fotoğraf:AA/Samir Yordamoviç

SARAYBOSNA

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu festivalin "Cinema City"deki açılış töreninde Bosna Hersek'in yanı sıra Balkanlar ve Avrupa'dan çok sayıda katılımcı yer aldı.

Festivalin açılışında Danimarkalı yönetmen Soren Steen Jespersen ve Somalili yönetmen Nasib Farah'ın "Lost Warrior" filmi gösterildi.

El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic, açılış öncesi yaptığı konuşmada, festivalin uzun sürecek bir geleneğin başlangıcı olmasını umduğunu belirterek, festival boyunca harika yönetmenlerin çok önemli filmlerinin gösterileceğini söyledi.

Festivalin, yazarlar ve prodüksiyon şirketlerinin daha fazla iş birliği kurmaları için iyi bir fırsat olacağına dikkati çeken Djodjic, etkinlik vesilesiyle bölgeden, Avrupa ve dünyadan yazarların, belgesel yapım şirketlerinin ve televizyonların yeni projeler ve iyi filmler ortaya çıkarmasını umduğunu dile getirdi.

Festival Direktörü Edhem Foco da festivali diğerlerinden ayıran çeşitli bölümleri olduğu bilgisini vererek, organizasyonu gelecek yıllarda çok daha iyi seviyeye getirmeyi umduklarını vurguladı.

Festival sorumlularından Sead Kresevljakovic de etkinliklerde gösterilecek belgeseller arasında İngiltere, Almanya, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerden eserlerin bulunduğu bilgisini verdi.

30 ülkeden 300'ün üzerinde belgesel film

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşıyan festivalde TV yayıncılığı için uyarlanmış 15 belgesel, yarışma bölümünde yer alacak.

30 ülkeden 300'ün üzerinde belgesel film için başvuru yapılan festivalde 8 belgesel filmin gösterimi gerçekleştirilecek.

Jüride ABD'den Karin Hayes, İngiltere'den İngrid Falck, Katar'dan Montaser Marai, Hırvatistan'dan Robert Tomic Zuber ve Bosna Hersek'ten Zoran Galic'in yer aldığı festivalde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Genç yetenekler için çeşitli atölye çalışmalarının da yapılacağı festival, Saraybosna'daki Cinema City'de 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Muhabir: Emre Baştuğ