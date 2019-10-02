Euro
6.26
Dolar
5.73
BIST 100
103,590.30
Altın
1,485.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye İhracatçılar Meclisi Akdeniz Meclis Toplantısı - Mersin Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Kültür Sanat

Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak

Yeşilçam'ın ünlü oyunlarından Ediz Hun, "On Küçük Zenci" adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 02.10.2019
Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak

İstanbul

Polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Agatha Christie'nin kaleme aldığı "On Küçük Zenci" adlı eserinden uyarlanan oyunun prömiyeri, 11 Ekim'de Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da yapılacak.

Burak Karaman'ın yönettiği oyunda Ediz Hun, Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

Dramaturjisini Savaş Özdural'ın gerçekleştirdiği "On Küçük Zenci"nin dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostümlerini Akın Tezer Tunalı ve ışık tasarımını Gökhan Arsın ile Ahmet Güleryüz hazırladı.

Oyun, 12 Ekim ve 13 Ekim'de de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi

Benzer haberler

Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak

Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak