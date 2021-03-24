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Kültür Sanat

Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun Sosyo'da tiyatroseverlerle buluşacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, çevrim içi etkinlik platformu Sosyo'da açılacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 24.03.2021
Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun Sosyo'da tiyatroseverlerle buluşacak

İstanbul

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında toplam 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart'ta Sosyo app ve Sosyo web'de çevrim içi olarak yayınlanacak.

27 Mart'ta çocuk oyunları "Bulutlar Ülkesi", "Fareli Köyün Kavalcısı", "Hayal Panayırı", "Kaplumbağa ile Tavşan", "Masal Diyarından Günümüze", "Çizmeli Kedi", "Pinokyo", "Şeker Pan'ın Maceraları" ve "Bir Kümes Müzikali", minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Aynı gün yetişkin oyunlarından "Agorafobia", "Son Senfoni" ve "Seni Unutmak İstemedim ki", tiyatroseverlerle buluşacak.

28 Mart'ta ise "Oduncu Kızı", "Oyun Ormanı", "Sebzeler Ülkesi", "Sirk Kedisi", "Küçük Pandalar", "Vızvız Arı Bazi", "Kül Kedisi Masalı", "Yere Düşen Elma", "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı çocuk oyunlarının yanı sıra "Anorma" ve "Can Erik" izlenebilecek.

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