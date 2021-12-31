'Diyarbakır'ın kalbi' Amida Höyük'te bulunan eserler sergilendi
Tarihi Sur ilçesinde "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te bu sene yürütülen arkeolojik kazı çalışması tamamlandı.
Diyarbakır
Hurri-Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazıda, 2021 sezonu çalışmaları sona erdi. Bu sene gün yüzüne çıkarılan eserler, kazı yerinde sergilendi.
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, 40 kişilik ekiple 330 gün boyunca çalışma yaptıklarını söyledi.
Çalışmalar sırasında bu yıl büyük sürprizlerle karşılaştıklarını anlatan Yıldız, geçen yıla kadar Amida Höyük'te kesintisiz yaşamın 8 bin yıl olarak bilindiğini ama bu yıl yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla bu sürenin 9 bin yıla dayandığını vurguladı.
900'ün üzerinde eser ortaya çıkarıldı
Kazılarda höyüğün Saraykapı'ya yakın kısmında orta neolitik döneme ait çok sayıda seramik buluntusuna rastladıklarını aktaran Yıldız, 9 bin yıldır Amida Höyük'te kesintisiz olarak yaşamın devam ettiğine dikkati çekti.
Yeni kazılarla bu tarihin daha da ileriye gideceğine işaret eden Yıldız, bu yıl 900'ün üzerinde eserin tespit edildiğini bildirdi.
Milattan önce 7 binden başlayıp Osmanlı'ya kadar bütün dönemlere ait eserlerin olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Özellikle bu yılki buluntular arasında neolitik dönem seramikleri, taş el baltaları, önceki dönemlerde olduğu gibi Halaf dönemine ait yoğun seramik örnekleri, Osmanlı dönemine ait bombalar, silahlar, Eyyubiler'e ait sikkeler, yine erken dönemde kullanılan mühür örneği ve kemik iğneler dikkat çeken eserlerimizdir. Kazının son günlerinde Artuklu Sarayı'nda kullanılan bol miktarda mermer örneklerine rastlandı. Bu mermer örneklerinde de Artuklu Sarayı'nda günümüzde bölgede Diyarbakır ve Elazığ'da çıkartılan bütün mermer örneklerinin kullanıldığına da şahit olduk."
Çok verimli ve bol buluntulu bir kazı sezonu geçirdiklerini belirten Yıldız, kazı çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti.
Prof. Dr. Yıldız, "Artuklu Sarayı kazı çalışmaları bölgenin turizmine büyük katkısı var. Buluntular, bölgenin tarihinin daha da geriye gitmesine ve turizm potansiyelinin artmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.
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