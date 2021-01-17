Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Diyarbakır 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2021'in Diyarbakır yılı olmasını istediklerini belirterek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat etmek için çok ciddi bir hazırlıkları bulunduğunu söyledi.

Hasan Namlı   | 17.01.2021
Diyarbakır 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Diyarbakır

Karaloğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay'ın sanal ortamda hazırladığı "Mezopotamya’nın Altın Üçgeni Bağlamında Turizm" konulu söyleşide, Diyarbakır'ın, kaybettiği zamanı telafi etmek için adeta koşması gerektiğini belirtti.

"Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" olarak adlandırılan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmadan medeniyet, inanç ve gastronomi tarihinin yazılamayacağını vurgulayan Karaloğlu, devletin son 5 yılda gerekeni yaparak huzur ve güven ortamını sağladığına işaret etti.

Vatandaşın bu huzur ortamına sahip çıkması gerektiğini belirten Karaloğlu, artık büyük tur operatörlerinin Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan 3 gece 4 günlük turlar satmaya başladığını kaydetti.

Karaloğlu, teröristlerce tahrip edilen tarihi Sur ilçesinde çok önemli işler yapıldığını ifade ederek en çok tahribatın yaşandığı mahallerle ilgili şöyle konuştu:

"Hedefimiz bu sene nisan ayında tamamı olmasa bile bölgenin bir kısmını halka açıp halkımıza orada neler yaptığımızı göstermek. Oradaki cami, kilise han, çeşme, hamam o çukur olaylarında zarar görmüştü. Bir kısmının restorasyonu tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığı zaman orası sadece Diyarbakır için değil, Türkiye ve insanlık için yeni bir turizm merkezi olacak."

Karaloğlu, "2021'in Diyarbakır yılı olmasını istiyoruz. Yaratıcı Şehirler Ağı'na müracaat etmek için çok ciddi bir hazırlığımız var. Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, diğer sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü ile hummalı bir çalışmamız var. Gastronomi alanında önemli işler yapan şehirlerimiz var. Onların tecrübe ettikleri şeylerden istifade ederek yeni bir değer koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum

Benzer haberler

Diyarbakır 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Diyarbakır 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor

Terörle mücadelede elde edilen başarıyla huzura kavuşan Diyarbakır'a yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor

Diyarbakırlı bedensel engelli kız kardeşler yaşam azimleriyle örnek oluyor

Diyarbakırlı bedensel engelli kız kardeşler yaşam azimleriyle örnek oluyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 500. günde bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 500. günde bir aile daha katıldı
Diyarbakır anneleri oturma eyleminin 500'üncü gününde HDP önüne siyah çelenk bıraktı

Diyarbakır anneleri oturma eyleminin 500'üncü gününde HDP önüne siyah çelenk bıraktı