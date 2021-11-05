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Kültür

Diyanet İşleri Başkanlığı 'hac belgeseli' hazırlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne hac ve umre organizasyonlarının arşivler üzerinden anlatılacağı "hac belgeseli" hazırlayacak.

Fırat Taşdemir   | 05.11.2021
Diyanet İşleri Başkanlığı 'hac belgeseli' hazırlayacak

Ankara

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ve Diyanet TV iş birliğiyle hazırlanacak belgeselde, 1960'lı yıllar ve sonrasında hacca giden tanıklarla yapılacak röportajlar yer alacak.

Belgeselde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk Kızılay, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi ile birçok kurum ve kuruluşların arşivlerinden yararlanılacak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine, hac faaliyetleriyle ilgili toplumu bilgilendirmek ve kutsal topraklara yönelik heyecanı diri tutmak amacıyla belgesel çalışmasına başladıklarını söyledi.

Kapsamlı şekilde şimdiye kadar hac ve umreyle ilgili belgesel yapılmadığını belirten Bircan, "Hac ve umre ibadetinin Kovid-19 nedeniyle yapılamadığı bu durağanlık döneminde bu işi yapma kararı aldık. Tabi bu büyük bir proje. Burada en büyük partnerimiz Diyanet TV olacak." dedi.

Hac ibadetini yapanlardan da görüş alınacak

Birçok kurumun arşivinden yararlanacaklarını dile getiren Bircan, şunları kaydetti:

"Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hac ibadetinin nasıl olduğu, hacca gidenlerin nasıl belirlendiği ve ne gibi zorlukların yaşandığını belgesele yansıtmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda hac ibadetini yapan tanıklardan da görüş alacağız. Onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Çekimler bittikten sonra tüm bilgi ve belgeler, yönetmen tarafından ayıklanacak ve belgeselin son hali vatandaşlarımıza sunulacak."

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