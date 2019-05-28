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Kültür Sanat

Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazma eser, dijital ortamda erişime açıldı.

Sefa Şahin   | 28.05.2019
Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 bin 500 el yazma eser, dijital ortamda erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazması eser, internetten erişime açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Sistemi'ne "kutuphane.diyanet.gov.tr" internet adresinden üye olan vatandaşlar, kültür mirası yazma eserlerle ilgili okuma ve araştırma yapabilecek.

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