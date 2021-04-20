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Kültür Sanat

Denizli'de antik kent içindeki Tarihi Cevher Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı

Denizli'nin Kale ilçesindeki Tabae Antik Kenti içinde yer alan ve 8 yıldır ibadete kapalı olan Cevher Paşa Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılındı.

Sebahatdin Zeyrek   | 20.04.2021
Denizli'de antik kent içindeki Tarihi Cevher Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı

Denizli

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 6 asırlık caminin geçen cuma kılınan namazla ibadete açıldığını ifade etti.

Caminin cuma namazları için ibadete açık kalmaya devam edeceğini bildiren Beyazıt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazı için de yöre halkının talepte bulunduğunu kaydetti.

Tabae Antik Kenti içinde bulunan ve tek ayakta kalan eser olan caminin yapımına Menteşe Beyliği döneminde, 15. yüzyılda başlandığının tahmin edildiğini belirten Beyazıt, şu bilgileri verdi:

"1819-1820 yıllarında onarılarak günümüze kadar gelen cami, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da restore edildi. Devam eden kazı çalışmaları ve güvenlik nedeniyle 2013 yılından bu yana ibadete kapalı olan cami, ilçe halkının yoğun talebi üzerine Denizli Valiliği, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesinin de büyük destekleri ile Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak yeniden ibadete açıldı."

Tabae Antik Kenti'nin tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşimlere ev sahipliği yaptığını, kentin kuruluşu hakkında kesin bilginin bulunmadığını bildiren Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan kentin Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduğunu, 12. yüzyıl başlarından itibaren Türk hakimiyetine geçtiğini aktardı.

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