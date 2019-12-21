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Kültür Sanat

Dede Korkut Hikayeleri ve Kadim Türk Masalları sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Dede Korkut Hikayeleri" ve "Kadim Türk Masalları" etkinliği sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Türkyılmaz   | 21.12.2019
Dede Korkut Hikayeleri ve Kadim Türk Masalları sahnelendi Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

Istanbul

Sultanahmet'teki Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müziklerini Osman Eriş'in yaptığı etkinlikte, Dede Korkut Hikayeleri'nin anlatıcılığını Ulvi Alacakaptan, Kadim Türk Masalları'nın anlatıcılığını ise Hilal Koçyiğit yaptı.

AA muhabirine etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan müzisyen Osman Eriş, 3-4 yıl önce Ankara'daki bir programda çocuk edebiyatına dair neler yapılabilir fikriyle yola çıktığını aktararak, "Çocuklarımız başkalarının masallarıyla ve müzikleriyle büyümesin diye bu yola çıktık. Hilal Hanım'ın masal anlatıcılığı, Ulvi Bey'in oyunculuğu ve benim müziğim birleşince ortaya güzel bir şey çıktı." dedi.

Eriş, Kadim Türk Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri'ni sahnelemeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına proje olarak sunduklarını ve komisyonda kabul edildiğini belirterek, stüdyo çalışmalarıyla ortaya çıkan masal dinletilerine dijital platformlardan ulaşılabileceğini söyledi.

Ulvi Alacakaptan ise Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Türk Edebiyatı Vakfı ve Anadolu Mektebi'nin katkıları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kayseri ve Kırşehir'deydik. Bugün İstanbul'dayız, yarın Trabzon, ardından Rize'ye gideceğiz. Ben bu veya buna benzer etkinliklerin daha da yaygınlaşması, çeşitlenmesi gerektiğine inanıyorum. Anadolu'da sahne almak bir sanatçı için çok keyiflidir, Anadolu insanı çok sıcak karşılar sizi. Daha güzel projelerimiz de var, inşallah onları da halkımızla buluştururuz."

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