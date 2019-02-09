Cüneyt Arkın Yeşilçam'ın kötü adamlarıyla bir araya gelecek

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, çok sayıda filmde birlikte oynadığı kötü adam rolündeki oyuncularla yıllar sonra bir araya gelecek.

İSTANBUL

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinden yapılan açıklamada, 400 civarında sinema filminde Cüneyt Arkın'ın, kimi zaman yakışıklı romantik jön, kimi zaman Kara Murat, kimi zaman Malkoçoğlu, kimi zaman çetelerle mücadele eden komiser Tahsin, kimi zamansa dünyayı kurtaran adam olarak rol aldığı belirtildi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Arkın'ın, dernek tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında filmlerde birlikte oynadığı kötü adam rollerindeki Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz gibi isimlerle bir araya geleceği bildirildi.

Cüneyt Arkın'ın filmlerde kullandığı araçların da sergileneceği etkinlikte, filmlerdeki araç kovalama sahnelerinin efsane oyuncularla yeniden canlandırılacağı ifade edildi.

Muhabir: Metin Tokgöz