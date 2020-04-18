Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla düzenlenecek konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak.

Hanife Sevinç,Berk Özkan   | 18.04.2020
Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla konser gerçekleştirilecek. 

İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak olan konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.

Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak konserde, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleştireceği performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurgulayacak.

Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.

Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kız Kulesi'nde icra edecek.

Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemence sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecek.

Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek klasik Türk müziği gerekse mlasik Batı müziğinden eserler sunulurken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş̧-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 1,5 milyonu aştı
Türk Kızılay'dan plazma bağışı filmi
ABD'den Pakistan'a 8,4 milyon dolarlık Kovid-19'la mücadele desteği
Doğu Kudüs'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 580 bini aştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

Türkiye'ye gelemeyen Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

CHP'den 23 Nisan hazırlığı

KKTC'de hükümet ile cumhurbaşkanı arasında 'ilaç' tartışması devam ediyor

KKTC'de hükümet ile cumhurbaşkanı arasında 'ilaç' tartışması devam ediyor
Kılıçdaroğlu CHP'nin 23 Nisan Projesi'ni başlattı

Kılıçdaroğlu CHP'nin 23 Nisan Projesi'ni başlattı

Kayseri Barosundan '23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun' talebi

Kayseri Barosundan '23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun' talebi