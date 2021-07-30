Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) bugün ve pazar günü, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü gerçekleştireceği konserler, yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelendi.
Ankara
CSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bugün Ankara'daki, pazar günü ise Bodrum'daki "Latin Rüzgarları" konseri, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü başkentteki "Barok'tan Romantik Dönem'e düet, trio ve kuartetler" konseri planlanacak bir tarihte yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.