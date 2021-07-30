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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) bugün ve pazar günü, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü gerçekleştireceği konserler, yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Kemal Karadağ   | 30.07.2021
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosunun konserleri ertelendi

Ankara

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bugün Ankara'daki, pazar günü ise Bodrum'daki "Latin Rüzgarları" konseri, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü başkentteki "Barok'tan Romantik Dönem'e düet, trio ve kuartetler" konseri planlanacak bir tarihte yapılacak.

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