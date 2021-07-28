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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Grup Hermanos ile Bodrum'da 'Latin rüzgarı' estirecek

İsa Toprak   | 28.07.2021
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Grup Hermanos ile Bodrum'da 'Latin rüzgarı' estirecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre orkestra, 1 Ağustos'ta şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde çok sevilen özel bir Latin repertuvarını Grup Hermanos ile Bodrum'da seslendirecek.

Kaleiçi'nde saat 21.00'de gerçekleşecek konser için biletler "www.biletinial.com" adresinden alınabilecek.

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