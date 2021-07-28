Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Grup Hermanos ile Bodrum'da 'Latin rüzgarı' estirecek
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.
CSO'dan yapılan açıklamaya göre orkestra, 1 Ağustos'ta şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde çok sevilen özel bir Latin repertuvarını Grup Hermanos ile Bodrum'da seslendirecek.
Kaleiçi'nde saat 21.00'de gerçekleşecek konser için biletler "www.biletinial.com" adresinden alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.