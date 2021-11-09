Dolar
9.71
Euro
11.27
Altın
1,826.62
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,626.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuşuyor Bakan Bilgin, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
logo
Kültür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek

Açıldığı günden beri tüm temsilleri yoğun ilgi gören ve her etkinliği kapalı gişe sergilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sanatseverlerle buluşturacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 09.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek

İstanbul

Orkestra, 14 Kasım'da AKM'de saat 20.00'de konser verecek.

Can Okan'ın şefliğini üstlendiği konserde orkestraya, dünyaca tanınmış Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev eşlik edecek. Usta sanatçı, sadece balalayka virtüözü değil, ünlü bir müzikolog olarak da birçok kitap ve makale kaleme aldı.

Yaklaşık 150 yılı aşkın geçmişiyle Cumhuriyet tarihine adını yazdıran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bugüne kadar yüzlerce konsere imza atı.

Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük can kaybı sayısı' kaydedildi
Avrupa ülkeleri Kovid-19'a karşı aşılamada üçüncü doza geçiyor
Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor
Nijerya, 2022 sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19 aşısını tamamlamayı hedefliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da izlediği 'Aida' kapalı gişe oynadı

'Bir Adam Yaratmak' oyunu AKM'de sahnelendi

Maestro Frieder Bernius Türkiye'ye geliyor

Maestro Frieder Bernius Türkiye'ye geliyor
AKM, Aida ile Radames'in aşkına şahitlik edecek

AKM, Aida ile Radames'in aşkına şahitlik edecek
Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de konser verecek

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra 11 Kasım'da AKM'de konser verecek