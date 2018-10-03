CSO konser sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018-2019 konser sezonu açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 Ekim'de düzenlenecek renkli bir programla yapılacak.

anasayfa > kültür sanat 03.10.2018

CSO konser sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan (CSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, CSO bu yılki konser sezonunun açılışıCumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türk ve yabancı eserlerin yer alacağı program ile yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla 4-5 Ekim'de ise dünyada ilk kez seslendirilecek Hasan Uçarsu'nun "Troya'dan Çanakkale'ye" eseri, "Troya Yılı Özel Konseri" olarak CSO Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Muhabir: Sefa Şahin

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