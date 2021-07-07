Euro
10.26
Dolar
8.68
BIST 100
1,389.08
Altın
1,805.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Mardin Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Nevşehir’e uğurlanıyor.
logo
Kültür

CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini yeni konser salonunda dinleyicilerle buluşturacak.

Esin Işık   | 07.07.2021
CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek

Ankara

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek konserin solistliğini ve liderliğini Lahey Kraliyet Konservatuarı ve Folkwang Sanat Üniversitesinde doçent olarak görev yapan Önder Baloğlu yapacak.

Konserde, Vivaldi'nin en bilinen ve en sık seslendirilen eserlerinden olan, 1720'li yılların başında yazılmış on iki konçertonun ilk dördünden oluşan "Dört Mevsim" dinleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor
Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak

Benzer haberler

CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek

CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek