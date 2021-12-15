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Kültür

'Ceviz Ağacı' New York'tan iki ödülle döndü

Yurt içi ve dışındaki birçok festivalden ödülle dönen "Ceviz Ağacı" filmi, festival yolculuğuna çeşitli ülkelerde devam ediyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 15.12.2021
'Ceviz Ağacı' New York'tan iki ödülle döndü

İstanbul

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vizyona henüz girmeyen film, ABD'de 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan The Artist Forum'un düzenlediği "6. Festival of Moving Image Festivali"nde "En İyi Film" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Ekim ayında da 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Oyuncu'' ödüllerine değer görülen "Ceviz Ağacı", kasım ayında London City Film Festivali'nde de "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

Festival yolculuğu devam eden yapım, 20 Aralık'a kadar devam eden Antakya Film Festivali'nde ve mart ayında Moskova'da gerçekleşecek Leonid Khromov International Film Festivali'nde de yarışacak.

Faysal Soysal'ın ikinci uzun metrajlı yapımı "Ceviz Ağacı", darbeden sonra intihar eden bir gardiyanın oğlu olan Hayati'nin yaşamını ele alıyor.

Filmde, "Hayati" karakterini Serdar Orçin canlandırırken, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın rol alıyor.

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