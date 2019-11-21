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Kültür Sanat

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel   | 21.11.2019
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor

İstanbul

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" izleyiciyle buluşacak. 

Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlendi.

Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen sporcunun hikayesi Özer Feyzioğlu tarafından senaryolaştırdı.

"Doktor Uyku"

Stanley Kubrick'in Stephen King'in ünlü eserinden uyarladığı "Doktor Uyku", Overlook Otel'de yaşanan dehşetin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen o travmayı tam olarak üzerinden atamayan Dan Torrance'ın, kendisinde olan özel güce sahip genç kız Abra ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

Mike Flanagan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Zahn McClarnon ve Emily Alyn Lind oynuyor.

"Üzgünüz, Size Ulaşamadık"

Ken Loach'un yönettiği "Üzgünüz, Size Ulaşamadık", giderek çoğalan borçlarla baş etmeye çalışan Ricky-Abbie çifti ve çocuklarının, Ricky'nin bir teslimat işine başlaması sonrası hayatlarının değişimini odağına alıyor.

Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone ve Katie Proctor'un rol aldığı filmin senaryosunu Paul Laverty kaleme aldı.

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