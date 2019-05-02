'Caz festivali büyük bir mücadeledir'
Müzisyen Kemal Günüç, "Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival." dedi.
Afyonkarahisar
Müzisyen Kemal Günüç, Türkiye'de düzenlenen tüm caz festivallerinin bir mücadele anlamına geldiğini söyleyerek, "Bu mücadeleyi yürüten şehirlerden biri Afyon'dur. Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival. Buraya gelen sanatçılar artık festivale katılmak için birbirleriyle yarışıyor." dedi.
Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Ev sahipliğini kültür turizmine değer katmayı hedefleyen NG Afyon'un gerçekleştirdiği festivalde, yerli ve yabancı birçok caz sanatçısı performans sergiliyor.
Festivalin ilk gününde sahne alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, festivali ve müzikal çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.
"Gittikçe değeri artan bir festival"
Günüç, Türkiye'de düzenlenen tüm caz festivallerinin bir mücadele anlamına geldiğine işaret ederek, "Bu mücadeleyi yürüten şehirlerden biri Afyon'dur. Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival. Buraya gelen sanatçılar artık festivale katılmak için birbirleriyle yarışıyor." diye konuştu.
müziğinin bu topraklara yabancı bir konumda gibi gözüktüğünü söyleyen Günüç, şöyle devam etti:
"Aslında caz müziği güzel harmanlandığı zaman gerçekten halkımız bu müziği yakalamış oluyor. Cazın birçok çeşidi var. Etnik caz gibi, cazın birçok çeşidi Anadolumuzun motifleriyle birleştiği zaman halkımız bu müziği gerçekten içine alabiliyor, seviyor. Buna en güzel örnek de 'Afyon'da caz olmaz' denilen bir şehirde 19 yıldır devam eden festivaldir."
"Göbeklitepe gizemini besteye dökerek, insanlara anlatmak istedim"
Şefliğini üstlendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'yla 7 yıldır festivale katıldıklarını dile getiren Günüç, şunları anlattı:
"Kent orkestramız 30 yıllık bir geçmişe sahip. Daha önce bandoydu. Yelpazemiz çok geniş, caz müziği de yapıyoruz, popüler müzik de yapıyoruz. Türkülerimizi modernize ediyoruz. Ustalarla beraber çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl için yeni birçok projemiz de var. Her yıl tanınmış caz solistleriyle birlikte sahne alıyoruz. Mesela ustalara saygı konserlerinde eski pop şarkıcılarımızı Ankara'ya getiriyoruz. Kent orkestrası olarak ayrıca bu mücadeleye destek vermek adına uzun yıllardır festivale geliyor ve bu mücadelenin yanında olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
Festival programı
Festival kapsamında bugün "Klasikten Caza Bras Altılısı" ve "Eylem Çalı ile Sucuk Ekmek Caz" konserleri, yarın ise Çekyalı sanatçı Barbora Sediva ve The Gray Band Orkestrası ile Jiri Neuzil Dörtlüsü sahne alacak. Festivalin dördüncü gününde ise Sıla Argun, klasik caz müziği konseri verecek.
Festivalin son günü 5 Mayıs'ta da tambur sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, aynı sahneyi paylaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.