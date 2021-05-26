Büyük Doğu Dergisi 10 ciltlik bir koleksiyonla okurlarla buluşacak
Büyük Doğu Yayınları ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı iş birliği içinde, Kısakürek'in yazdığı yazılardan dolayı hapsedilmesine rağmen 555 sayı halinde çıkardığı Büyük Doğu Dergisi 10 ciltlik bir koleksiyon olarak hazırlanıyor.
İstanbul
Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı zamanda çalışma masası, el yazıları, fotoğrafları, gözyaşlarını biriktirdiği mendili, bastonu, kıyafetleri ve dinlediği plaklar gibi çok sayıda özel eşyası Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (NFKKAV) kurduğu müzede sergileniyor.
Vakfın Ümraniye'de bulunan binasında 2 yıldır hizmet veren müze ve Necip Fazıl Kısakürek Araştırma Merkezi'ne ilişkin NFKKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ve Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Üstadın ruhunu birazcık anlatmaya çalışıyoruz"
Emrah Kısakürek, müzeyi 4 yıl süren bir ön hazırlık sürecinden sonra 2019'da Ümraniye'de açtıklarını belirterek, Necip Fazıl'ın mektupları, el yazmaları ve vesikaları gibi çok sayıda belgeyi ziyaretçilere sunduklarını aktardı.
Evlerindeki eşyaların da müzede yer aldığını ve her eşyanın kendilerinde farklı bir hatırayı canlandırdığını söyleyen Kısakürek, "Hepimizin hayatında önemli hatıraları olan eşyalar, mobilyalar var. Üstadın röportajlarını verdiği koltuklar... Hatta bir tanesini son röportajındaki mizansenle hazırladık." dedi.
Kısakürek, müzeyi ziyaret edenlerin Necip Fazıl'ın hayatından kesitlere şahit olabileceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Özellikle Üstada ait plaklar var. Büyükbabasının yağlıboya portresinden başka hiçbir şey kalmamıştı. O portreyi de burada sergiliyoruz. Çalışma masası da öyle. Fotoğraflardaki kıyafetler var. Üstadın ruhunu birazcık anlatmaya çalışıyoruz. Abdülhakim Arvasi'nin notları ve onunla ilgili yazışmaları var. Efendi hazretlerinin hediye ettiği ve öldükten sonra da inşallah saklayan olur dediği kitap da burada. Üstadla alakalı bütün hatıralar bu hatıra odası diyeceğimiz yerde mevcut."
"Biz genel olarak mayıs ayını manevi olarak geçirmeyi tercih ediyoruz"
Pandemi döneminde bütün müzeler gibi burayı da kapalı tutmak durumunda kaldıklarını aktaran Kısakürek, müzenin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek hafta içi ziyarete açık olduğunu ifade etti.
Emrah Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları olarak Necip Fazıl Kısakürek'in eserleriyle alakalı yeni çalışmalar yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben uzun süredir kitaplaşmamış bazı eserlerin üzerinde duruyorum. Vakfı ilk açtığımız zaman Erzurum yazılarını bulmuştuk. Bunlar daha önce hiç yayımlanmamıştı. Yeni dönemde bunu tekrar gündeme getirmeyi düşünüyorum. Biz genel olarak mayıs ayını mümkün olduğu kadar kabrini ziyaret edip, birazcık hasbihal ederek orada manevi olarak geçirmeyi tercih ediyoruz. Onunla ilgili bir hatıra olması lazım diye düşünürken (Çile, Çöle İnen Nur) bu hatıra baskılarını yaptık. Onları da 1978'de hem vakfın kurucusu Mehmed Kısakürek'in hazırladığı hem de Üstadın zamanında yayımladığı kitap kapaklarının üstüne gömlek tabir ettiğimiz şömizle giydirerek böyle bastık. Çok da güzel bir baskı oldu."
İslam alimi Abdülhakim Arvasi Üçışık'ın kitaplarını da yayımlamaya devam ettiklerinin altını çizen Kısakürek, eserlerin hem orijinal hem de Latin harfleriyle baskılarını yaptıklarını dile getirdi.
"Vakfımızın amacı nitelikli eser üretmek isteyen tüm araştırmacılara destek olabilmek"
NFKKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise vakıf bünyesinde kurulan araştırma ve arşiv merkezinde Necip Fazıl'ın hayattayken yaptığı bütün kitap çalışmalarına, dergilere, onun hakkında yazılmış makalelere ve Büyük Doğu dergilerinin tam külliyatının yanı sıra vefatından sonra yayımlanan tüm kitaplarına ulaşılabileceğini söyledi.
Sönmezocak, Necip Fazıl Kısakürek'e ait el yazmaları, orijinal belge ve dokümanları araştırmacılar için katalog halinde hazırladıklarına da değinerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Çok sayıda öğrencimiz, araştırma yapmak isteyen hocalarımız vakfın internet sitesinden bize ulaştılar. Biz onlara online olarak çok destek sağladık. Vakfımızın amacı zaten nitelikli eser üretmek ve araştırma yapmak isteyen tüm okuyuculara ve tüm araştırmacılara destek olabilmekti. Biz bu bağlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de çok kişiyle iletişim halinde olduk. Artık teknoloji çok gelişti. Elektronik posta üzerinden büyük dosyaları farklı dijital ortamlardan kendilerine ulaştırdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle mukayese etmek isteyenler oluyor. Üstadın zamanında yazılmış kitapla vefatından sonra basılmış kitapları mukayese etmek isteyenler var. Burada öyle bir imkanımız da var. Tüm meraklıları, ilgilileri, gönülden Necip Fazıl'ı koklamak isteyen herkesi buraya bekliyoruz."
"Büyük Doğu Dergileri'nin 10 ciltlik bir koleksiyonunu hazırlıyoruz"
Vakıf olarak Necip Fazıl Kısakürek'le ilgili çalışma yapan araştırmacılara kaynak tarama konusunda yardımcı olduklarına dikkati çeken Sönmezocak, hayata geçirecekleri yeni projeleri şu sözlerle anlattı:
"Bunun müjdesini ilk olarak burada vermek çok keyifli olacak. Büyük Doğu Yayınları ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı iş birliği içinde Üstadın 1943'ten 1978'e kadar 555 sayı halinde çıkmış, 20 defa toplatılmış meşhur Büyük Doğu Dergileri'nin 10 ciltlik bir koleksiyonunu hazırlıyoruz. Okuyucularımız büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Büyük Doğu Dergisi biliyorsunuz Necip Fazıl'ın medeniyet tasavvurunun ana kaynağı olarak İslam'ı gördüğü o fikir hamlesinin ana dayanağı. Onun siyasi ve sosyal mücadele alanlarından biri. Bu bağlamda çok kıymetli. Özellikle Türk kültür hayatında Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar uzun soluklu bir kültür, siyaset ve edebiyat dergisi çıkmadı. Biz bunun gençlerle yeniden tanışması için bir işbirliği yaptık. 10 ciltlik çok güzel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Çok sınırlı sayıda olacak. Tek temennimiz, üstadın saçtığı o tohumların yeniden yeşermesi, gençlerle yeniden buluşması."
Sönmezocak, Necip Fazıl Kısakürek üzerine yapılacak çok fazla araştırma konusunun olduğuna işaret ederek, onun hatırasını yaşatmak adına yeni projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.