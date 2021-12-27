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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Togg CEO'su Karakaş, Togg Gemlik Tesisi'nde 27 Aralık 2019'da duyurulan Türkiye'nin otomobilinin üretimiyle ilgili aradan geçen 2 yıllık sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
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Kültür

Bursa'da bulunan 1800 yıllık lahit kapağı koruma altına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük bölümü toprağın altında bulunan 1800 yıllık lahit kapağı çıkarılarak korumaya alındı.

Cem Şan   | 27.12.2021
Bursa'da bulunan 1800 yıllık lahit kapağı koruma altına alındı

Bursa

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eski Mezarlık bölgesinde büyük bölümü toprağın altına kalan lahit kapağını fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

Kazı çalışmaları sonrası, lahdin sadece kapak kısmı bulundu.

2. yüzyıl Erken Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne getirilerek koruma altına alındı.

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