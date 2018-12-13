Bu hafta 6 film vizyona girecek

2018 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass" adlı filmi Türk izleyicisi ile buluşacak.

İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı; Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz, Hasan Elmas, Semih Saral ve Turan Selçuk Yerlikaya'nın rol aldığı "Bana Bir Soygun Yaz 2" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Ulaş Çobancı'ya ait olan komedi türündeki film, yeni bir soygun için bir araya gelen ekibin maceralarını konu alıyor.

"Aşk Bu mu?"

Kubilay Aka ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Aşk Bu mu?", hayatı boyunca mücadele etmek durumunda kalan bir genç erkek ile belli sıkıntılardan uzak hayat süren genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer, Sadi Celil Cengiz ve Evrim Doğan'ın da rol aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Uğur yaptı.

Senaryosu Cüneyt İnay'a ait yapımın müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

"Donbass"

2018 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Donbass" adlı film Türk izleyicisi ile buluşacak.

Valeriu Andriuta, Georgiy Deliev, Boris Kamorzin, Sergey Kolesov, Sergey Russkin ve Natalya Buzko gibi isimlerin rol aldığı film; Doğu Ukrayna toplumunun manipülasyon ve propagandanın etkileriyle bozuluşunu konu ediniyor.

"Roma"

Meksikalı usta film yönetmeni Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma"; 70'lerin başında Meksiko City'nin Roma adlı bir muhitinde, ev hizmetlisi olarak çalışan Cleo'nun çevresinde gelişenleri anlatıyor.

Alfonso Cuaron'un senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini de yaptığı dram türündeki filmde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa, Nancy Garcia Garcia ve Veronica Garcia oynuyor.

"Yılbaşı Sürprizi"

Richard Elson'ın yönettiği "Yılbaşı Sürprizi"nde Robert James-Collier, Suranne Jones, Bronagh Waugh, Erin Galway-Kendrick ve Pierce Brosnan rol aldı.

Maire Campbell'in senaryosunu kaleme aldığı İngiltere yapımı film, bir grup arkadaşın hayatlarını tehdit eden sanayici McKerrod'a karşı mücadelelerini anlatıyor.

"Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde"

Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönettiği "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Muhabir: Melik Fırat Yücel