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Kültür

Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da devam ettirildi.

Zafer Göder, İlhami Çetin   | 29.10.2021
Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu


Demirciler Çarşısı'nda her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, 700 yıldan uzun süredir gerçekleştiriliyor.

Ahilik kültürü olarak hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilen geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.

Esnaf duasına, ilçeyi gezmek için Bursa'dan gelen kadınlar da katıldı.

Duadan sonra vatandaşlar, ilçedeki camilerde cuma namazı kıldı.

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