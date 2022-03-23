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Kültür

"Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesine başvurular başladı

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen, "Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesi, genç yazarları ve editör adaylarını bekliyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 23.03.2022
"Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesine başvurular başladı

Istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında desteklenen projeye başvurular, 30 Mart'a kadar devam edecek.

Proje, düşünen, araştırma yapan, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Etkinlik ayrıca dijitalleşen çağda, gençlerin çağdaş geleneksel dergicilikten, dijital enstrümanları aktif kullanarak kendilerini ifade edebildikleri bir okul gibi yararlanmalarının yolunu açmayı amaçlıyor.

Dijital ortamda yapılacak eğitimlerle yeni editörler ve genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırmak isteyen projeye, "dergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.

Eğitimlere katılmaya hak kazananlar, 6 ay boyunca, çevrim içi düzenlenecek 192 saatlik eğitimden geçerek, kendi dergilerini yayımlayabilecek. Proje içerisinde katılımcılar editörlük, yazı yazma, toplama ve derleme, tasarım, röportaj, araştırma yapma, tema, dosya hazırlama, içerik tasnifi ve grup çalışmaları gerçekleştirecek. Atölyelerin yanı sıra genç yazar ekibiyle 7 gün 24 saat mentör desteği de sağlanacak.

Etkinlikte bugüne kadar verilen eğitimlerde 212 genç, editör unvanı kazanırken, 380'den fazla dijital dergi okurun beğenisine sunuldu.

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"Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesine başvurular başladı

"Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesine başvurular başladı