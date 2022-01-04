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Kültür

Benedict Kloeckner ve Danae Dörken, Süreyya Operası'nda konser verecek

Alman çellist Benedict Kloeckner ve Yunan asıllı Alman Danae Dörken, 10 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani   | 04.01.2022
Benedict Kloeckner ve Danae Dörken, Süreyya Operası'nda konser verecek

İstanbul

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının başlattığı "Virtüözlerin Müziği" serisinin 4. konseri 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Çelloda Benedict Kloeckner ve piyanoda Danae Dörken'in sahneye çıkacağı konserde, Robert Schumann, Bohuslav Martinu, Robert Schumann ve Dmitri Shostakovich'in eserleri seslendirilecek.

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