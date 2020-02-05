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Kültür Sanat

Bazı kültür sanat etkinlikleri Van'daki çığ felaketi nedeniyle iptal edildi

İstanbul ile farklı illerdeki bazı kültür sanat etkinliklerinin, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 05.02.2020
Bazı kültür sanat etkinlikleri Van'daki çığ felaketi nedeniyle iptal edildi

İstanbul

Tiyatro Keyfi tarafından hazırlanan ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile Ses Tiyatrosu'nda yarın sahnelenecek olan "Gözlerin Ardında Müzikal" mart ayında izleyiciler ile buluşacağı sosyal medya üzerinden açıklandı.

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirilmesi planlanan, şefliğini Atilla Yelken'in üstlendiği Pefhem Nostaljik Pop Korosu'nun konseri iptal edildi.

Sanatçı Sümer Ezgü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TRT Müzik kanalında hazırlayıp, sunduğu "Sümer Ezgü'yle Nazar Değmesin" programının bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam Bursa Jolly Joker'de vermeyi planladığı konseri, "Bursa'da bu akşam Jolly Joker konserimi bekleyen değerli dostlarım, Elazığ depremi akşamı konseri bu akşama ertelemiştik. Ama bugün de çığ düşmesi sonucu canlarımızı yitirdik. Bu durumdan dolayı konserimizi ileriki bir tarihe almayı uygun bulduk. Lütfen bağışlayın." ifadeleriyle ertelediğini duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de kentin 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün gerçekleştirilecek olan Esat Kabaklı Türk Halk Müziği Konseri'nin Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen hain saldırıda hayatlarını kaybeden 6 şehide saygı için ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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