Bakan Ersoy'dan 'yeni tiyatro sezonu' mesajı

ANKARA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın (DT) yeni sezonunun başarılı ve sanat dolu geçmesi temennisinde bulundu.
Yeni bir sezona merhaba derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 Tiyatro Sezonunun başarılı ve herşeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. #tiyatro pic.twitter.com/kMrkl9kJmj— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 2 Ekim 2018
Bakan Ersoy, Twitter hesabından DT'nin bugün açılışı yapılacak yeni sezonuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Ersoy, "Yeni bir sezona 'merhaba' derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 tiyatro sezonunun başarılı ve her şeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.
Muhabir: Burcu Çalık