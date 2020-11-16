Yanan tarihi Vaniköy Camisi en kısa sürede ayağa kaldırılacak

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Kültür Sanat

Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 16.11.2020
Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi Fotoğraf: İslam Yakut /AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangında kullanılamaz hale gelen, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camisi'ne ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayın ilk anından itibaren caminin durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, ata yadigarı Vaniköy Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını kaydetti.

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